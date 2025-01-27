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Минулого тижня у Кременчуці народилася рекордна кількість дівчаток

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 38 Коментарів: 1

 

Серед новонароджених — двійня дівчат

На минулому тижні, із 20 до 26 січня, у Кременчуці народилося 30 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Серед новонароджених дівчаток — рекордна кількість. Їх народилося 24, а хлопчиків — 6.

У стінах Кременчуцького перинатального центру народилися 24 дитини — 21 дівчинка та 3 хлопчики. Серед дівчаток є одна двійня.

У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» на світ з’явилися 6 діток — 3 дівчинки та 3 хлопчики.

Нагадаємо, двійня дівчаток народилася у Кременчуці і у листопаді минулого року.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: svetlovodsk.com.ua
Теги: новонароджені діти двійня перинатальний центр лікарня Правобережна
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Коментарі: 1

1 264
Andron777:
Сьогодні, 12:09

Може це признак закінчення війни, що більшість дівчаток народжуються?


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