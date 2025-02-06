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Як красиво подякувати українською: три влучних варіанти

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 115

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Слова вдячності в мовленні демонструють ввічливість співрозмовника і є частиною комунікаційного етикету. А їх різноманіття  свідчить про багату мовленнєву культуру.

Словами подяки ми висловлюємо повагу, привітність, створюємо комфортну атмосферу розмови. Традиційними та найпоширенішими словами подяки в українців є слова «дякую» і «спасибі» та «вдячний (-а, -ні)».

Українське «дякую» походить від польського «dziękuję», а воно у свою чергу від німецького «danke». Але схожі слова присутні у низці мов індоєвропейського походження.

В основі «спасибі» лежить дієсловосполучення «спаси Біг».

Про слово «спасибі»

Воно не є калькою з російської, бо, переживши певні фонетичні видозміни, фігурує в писемних староукраїнських пам’ятках з XVI століття і означає «спаси Бог». Наявне воно й у творах класиків, і у словнику за редакцією Бориса Грінченка, де росіянізмів немає. До того ж у південно-західному діалекті є слово Біг (те саме, що Бог).

Дякувати можна і красномовніше

Щоб ваші слова вдячності звучали емоційніше та красномовніше, до дієслова можна додати прислівники :
Ґречно дякую! Глибоко дякую! Уклінно дякую! Красно дякую! Файно дякую! Щиро дякую! Сердечно/Щиросердно дякую! Дуже дякую!

Зі словом «вдячний» краще будувати такі конструкції:
Щиро вдячний! Вельми вдячний! Дозвольте висловити вдячність! Ми дуже вдячні! Глибоко вдячні!

«Велике спасибi!» тa «Щирe спасибi!» семантичнo нe найкращi варiанти, нa вiдмiнy вiд простo «Спасибi!».

Уточнимо, за що висловлюємо вдячність

Якщо свою подяку доповнимо уточненням за що, то отримаємо шанобливі конструкції:
Дякую за увагу! Дякую за запитання! Дякую за допомогу та цінні поради! Дякую, що знайшли час зустрітися! Дякую за співпрацю! Глибоко вдячний за плідну співпрацю! Заздалегідь дякую! Файно дякую за теплі слова!

Слово «дякую» доречно вживати й коли ми відмовляємося від чогось. Наприклад: Я не зможу скористатися з вашої пропозиції (поради), але ґречно дякую за неї!

У розмові прийнято і відповідати на подяку, наприклад, наступними фразами:
Прошу! Будь ласка! Чи можу я вам ще чимось допомогти? Радий допомогти!

Важливо! Згідно з діловим етикетом говорити у відповідь «Та нема за що», «Завжди, будь ласка» є недоречними і фамільярними формами.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: лагідна українізація говоримо правильно
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