Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

На зарплати й оплату електроенергії: як «Міськсвітло» розпланувало витратити 78 млн гривень у наступному році

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 124

Понад половину з цієї суми заклали на оплату комунальних послуг

Комунальне підприємство «Міськсвітло» потребує на продовження свої роботи у 2025 році 78,8 млн гривень. Понад половину з цієї суми заклали на оплату комунальних послуг, зокрема, на електроенергію для роботи вуличних ліхтарів і світлофорів. Про це стало відомо з додатка до проєкту рішення «Про затвердження Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) в межах Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 — 2027 роки». 

Як «Міськсвітло» розпланувало витрати:

  • на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску — 18 млн 671 тис. 40 грн;
  • на оплату комунальних послуг — 41 млн 176 тис. 750 грн, із них на оплату електроенергії, використаної на потреби зовнішнього освітлення та світлофорних обʼєктів — 41 млн 156 тис. 750 грн;
  • на оплату матеріалів — 17 млн 152 тис. 890 грн;
  • на оплату послуг (крім комунальних) — 1 млн 78 тис. 100 грн.

Нагадаємо, через відключення вуличного освітлення у Кременчуці зростає рівень злочинності та травматизму внаслідок «інтенсивності транспорту по містах». Про це повідомив міський голова 2 вересня на черговому засіданні виконкому.

1
Автор: Телеграф
Теги: Міськсвітло
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх