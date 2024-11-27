На зарплати й оплату електроенергії: як «Міськсвітло» розпланувало витратити 78 млн гривень у наступному році

Комунальне підприємство «Міськсвітло» потребує на продовження свої роботи у 2025 році 78,8 млн гривень. Понад половину з цієї суми заклали на оплату комунальних послуг, зокрема, на електроенергію для роботи вуличних ліхтарів і світлофорів. Про це стало відомо з додатка до проєкту рішення «Про затвердження Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) в межах Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 — 2027 роки».
Як «Міськсвітло» розпланувало витрати:
Нагадаємо, через відключення вуличного освітлення у Кременчуці зростає рівень злочинності та травматизму внаслідок «інтенсивності транспорту по містах». Про це повідомив міський голова 2 вересня на черговому засіданні виконкому.
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