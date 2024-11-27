На зарплати й оплату електроенергії: як «Міськсвітло» розпланувало витратити 78 млн гривень у наступному році

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Комунальне підприємство «Міськсвітло» потребує на продовження свої роботи у 2025 році 78,8 млн гривень. Понад половину з цієї суми заклали на оплату комунальних послуг, зокрема, на електроенергію для роботи вуличних ліхтарів і світлофорів. Про це стало відомо з додатка до проєкту рішення «Про затвердження Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) в межах Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 — 2027 роки».

Як «Міськсвітло» розпланувало витрати:

на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску — 18 млн 671 тис. 40 грн;

на оплату комунальних послуг — 41 млн 176 тис. 750 грн, із них на оплату електроенергії, використаної на потреби зовнішнього освітлення та світлофорних обʼєктів — 41 млн 156 тис. 750 грн;

на оплату матеріалів — 17 млн 152 тис. 890 грн;

на оплату послуг (крім комунальних) — 1 млн 78 тис. 100 грн.

Нагадаємо, через відключення вуличного освітлення у Кременчуці зростає рівень злочинності та травматизму внаслідок «інтенсивності транспорту по містах». Про це повідомив міський голова 2 вересня на черговому засіданні виконкому.