У Кременчуці під лікарнею помер чоловік

Зранку 27 листопада неподалік першої лікарні у Кременчуці виявили тіло чоловіка. Інформацію «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Правоохоронці встановили, що помер 42-річний чоловік. Медики констатували смерть, на місці працювала слідчо-оперативна група.
Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, що у вересні на зупинці «Троїцький ринок» помер чоловік.
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