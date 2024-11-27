У Кременчуці нетверезий водій потрапив у ДТП, а на допомогу йому прийшов нетверезий товариш

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Минулої ночі на вулиці Володимира Великого 21-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням та в'їхав у припаркований ЗАЗ. Про це 27 листопада повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Як виявилося, чоловік не мав водійського посвідчення відповідної категорії, а тест на алкоголь показав 2.37 проміле, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.

Ситуацію намагався «виправити» його товариш, який пересів за кермо пошкодженого автомобіля, щоб переставити його. Однак і він перебував у стані алкогольного сп’яніння — 1.98 проміле.

На першого водія:

За ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування в стані сп’яніння.

За ст. 124 КУпАП — скоєння ДТП.

За ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом без права керування.

На другого водія:

За ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування в стані сп’яніння.

Нагадаємо, що влітку кременчужанин за один вечір отримав штрафи за хуліганство, розпиття алкоголю та нетверезе водіння.