На Кременчуччині затримали браконьєрів, які попри заборону ловили рибу на зимувальній ямі

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 165

Наловили чоловіки риби на понад 235 тисяч гривень

На Кременчуччині двоє рибалок попри заборону ловили рибу на зимувальній ямі в акваторії Кам'янського водосховища. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Виявили порушників у вівторок, 26 листопада, поблизу Орільської дамби. Браконьєри ловили рибу сітками із алюмінієвого човна.

Збитки, які рибалки завдали навколишньому середовищу, сягають понад 235 тисяч гривень. Спійману ними рибу вагою понад 25 кг передали до рибоприймального пункту для продажу та спрямування коштів в дохід держави.

На місце інспектори рибоохоронпатруля викликали слідчо-оперативну групу для документування факту злочину.

У рибалок також конфіскували човен, із якого вони ловили рибу.

На порушників правоохоронці склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення та порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, із 1 листопада і до початку нересту діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах.