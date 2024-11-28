Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Кременчуччині затримали браконьєрів, які попри заборону ловили рибу на зимувальній ямі

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 165

Наловили чоловіки риби на понад 235 тисяч гривень

На Кременчуччині двоє рибалок попри заборону ловили рибу на зимувальній ямі в акваторії Кам'янського водосховища. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Виявили порушників у вівторок, 26 листопада, поблизу Орільської дамби. Браконьєри ловили рибу сітками із алюмінієвого човна.

 

Збитки, які рибалки завдали навколишньому середовищу, сягають понад 235 тисяч гривень. Спійману ними рибу вагою понад 25 кг передали до рибоприймального пункту для продажу та спрямування коштів в дохід держави.

 

На місце інспектори рибоохоронпатруля викликали слідчо-оперативну групу для документування факту злочину.

У рибалок також конфіскували човен, із якого вони ловили рибу.

На порушників правоохоронці склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення та порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, із 1 листопада і до початку нересту діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: браконьєри браконьєрство риба заборона на вилов зимувальні ями рибоохоронний патруль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх