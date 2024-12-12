У Глобиному поліція розслідує побиття чоловіком 12-річного хлопця

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8 грудня у Глобиному чоловік побив 12-річного хлопця, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

До відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про напад на її сина, 2011 року народження. За словами матері, чоловік завдав хлопцю травм.

Поліція встановила особу нападника. Наразі під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури триває досудове розслідування. Інцидент кваліфікували за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини конфлікту.