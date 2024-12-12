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Надзвичайні новини

У Глобиному поліція розслідує побиття чоловіком 12-річного хлопця

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 135

 Поліція встановила особу нападника та відкрила кримінальне провадження

8 грудня у Глобиному чоловік побив 12-річного хлопця, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

До відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про напад на її сина, 2011 року народження. За словами матері, чоловік завдав хлопцю травм.

Поліція встановила особу нападника. Наразі під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури триває досудове розслідування. Інцидент кваліфікували за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини конфлікту.

Тим часом у місцевих телеграм-каналах шириться інформація, що до інциденту причетний один з обвинувачених у вбивстві мера Олега Бабаєва.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Глобине побиття
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