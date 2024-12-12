У Кременчуці «замінували» ЦНАП та педучилище (доповнено)

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 138

12 грудня у Кременчуці «замінували» центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), про це повідомляють очевидці у соцмережах.

За словами правоохоронців, усі служби уже виїхали на місце та проводять перевірки. Відвідувачів та працівників евакуювали.

Доповнено:

Також надійшла інформація про замінування в Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені О. С. Макаренка». Студентів та персонал евакуювали.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.