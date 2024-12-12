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На Полтавщині розподілили державну субвенцію — ще 107 родин ветеранів війни отримають квартири

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 84

 

У Полтавській ОВА розподілили 217 млн грн державної субвенції та зазначили, що цього року з обласного бюджету на заходи підтримки ветеранів спрямували 118 млн грн

У Полтавській обласній військовій адміністрації зазначили, що на всіх рівнях підтримують ветеранів, військовослужбовців та їхні родини.

— Реалізовуємо пункт «Політика героїв» Плану внутрішньої стійкості України, який представив Президент Володимир Зеленський. Серед важливих аспектів — забезпечення житлом. Понад 217 млн грн державної субвенції розподілено Полтавщині для забезпечення житлом ветеранів війни та їхніх родин. Це 107 осель, — написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він додав, що цього року з обласного бюджету на заходи підтримки ветеранів у межах регіональних програм спрямували 118 млн грн.

— На Полтавщині для допомоги учасникам бойових дій працюють вісім ветеранських хабів. Ці простори діють у семи громадах. У них можна отримати інформаційно-консультаційну підтримку, психологічну допомогу, фізкультурно-спортивну реабілітацію та професійну адаптацію, — резюмував начальник Полтавської ОВА.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що у грудні державну соціальну допомогу отримають 79 тисяч жителів Полтавщини.

Учора в Полтавській ОВА повідомили, що в області вже працюють 37 помічників ветеранів, з них 6 — у Кременчуцькому районі.


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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавщина Полтавська ОВА ветерани субвенція квартири житло
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