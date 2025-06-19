В уряді назвали дату, коли українці не платитимуть за роумінг в країнах Євросоюзу

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 208

Україна приєднається до програми ЄС, яка скасувала плату за роумінг між членами союзу. Це відбудеться з наступного року. Про це учора заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Глава уряду повідомив, що Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Мова йде про можливість для українців не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27-ми країн Європейського Союзу.

— Очікуємо, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору, — сказав він.

Денис Шмигаль наголосив, що «досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home».

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12150, який наближає український телекомунікаційний ринок до європейських стандартів. Це завершальний законодавчий етап на шляху до єдиної роумінгової зони з ЄС.