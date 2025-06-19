Поліпшити зір допоможе пустирник

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 75

Є рослини, які гарно впливають на якість зору. Серед них - лимонник китайський, пустирник, алое

Настоянку лимонника (аптечний препарат) треба приймати по 20-30 крапель двічі в першій половині дня.

Настоянку пустинника або собачої кропиви (аптечний препарат) приймати по 30-40 крапель двічі-тричі на день, переважно в другій половині дня. Настій: 15 г сухої подрібненої трави на 200 мл окропу, настоювати 30-40 хв. Приймати по 1 ст. ложці.

Сік алое (аптечний препарат) приймати по 1 ч. ложці двічі-тричі на день за 20-30 хв. до їжі. Свіжий сік – також.