В Україні відтермінували обов'язковий продаж «спиртового бензину» на АЗС: до якої дати

Вчора, 22:00 Переглядів: 152 Коментарів: 1

В Україні відтермінували обов’язкову норму щодо 5% біоетанолу в бензині, що дозволяє АЗС і далі самостійно визначати, яке пальне продавати. Верховна Рада змінила дату набуття чинності норми про відповідальність за відсутність етанолу в пальному на 1 січня 2026 року. Відповідну правку до законопроєкту №13134 сьогодні прийняли у парламенті в цілому.

Тобто, до кінця року за відсутність спирту в бензині не каратимуть – притягувати до відповідальності почнуть із 1 січня 2026 року. Штраф складе 21 000 грн за кожні 1000 л партії пального.

Варто зазначити, що така вимога відповідно до попередніх рішень, вже набула чинності з 1-го травня 2025 року. Йдеться про норму, яка зобов'язує всі нафтотрейдерські компанії реалізовувати бензин з вмістом щонайменше 5% біоетанолу (паливо Е5). Такий підхід є частиною європейської стратегії декарбонізації транспорту, адже дозволяє частково заміщати традиційне викопне паливо на альтернативне – рослинного походження. Виключення зробили лише для марки А-98, а також для пального, яке закуповують для Міноборони та Держрезерву.

Експерти зазначають, що рішення відтермінувати введення норми щодо продажу палива Е5 було ухвалено через неготовність державної інфраструктури до контролю за виконанням цієї норми. Державна екологічна інспекція не мала достатньої нормативної бази та інструментів для перевірки й фіксації порушень на АЗС. Другою причиною стало те, що дефіцит бензину, спричинений наслідками російських атак по енергооб'єктах, змусив владу терміново реагувати, аби не ускладнювати ситуацію вимогами щодо обов’язкових спиртових домішок.

Наразі більшість заправок уже зараз реалізовують бензин Е5. І прогнозується, що надалі оператори АЗС реалізовуватимуть те пальне, яке буде для них більш вигідним. Тобто, на різних АЗС, як і зараз, будуть представлені різні види бензину – як із біоетанолом, так і без нього, якщо оператор вирішить повернутись до старого формату. А у водіїв з’явиться вибір.

Варто зазначити, що у більшості країн ЄС наразі використовується стандарт Е-10 (10% біоетанолу).