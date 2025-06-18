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Кременчук, Надзвичайні новини

За минулу добу патрульні поліцейські у Кременчуці виявили 4-х п’яних водіїв

Вчора, 21:00 Переглядів: 99

 

З них двоє водіїв вже притягувалися до відповідальності за керування в стані сп'яніння та були позбавлені права керування

Протягом доби патрульні поліцейські виявили та задокументували 4 факти керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

З них двоє водіїв вже притягувалися до відповідальності за керування в стані сп’яніння та були позбавлені права керування транспортними засобами за рішенням суду. Попри це, вони проігнорували це рішення та знову сіли за кермо. Ще один керманич не мав посвідчення водія відповідної категорії.

— За кожним із випадків ми відсторонили їх від керування та склали адміністративні матеріали, які будуть направлені до суду. Закликаємо вас дотримуватися правил дорожнього руху та не сідати за кермо в стані сп’яніння. Будьте відповідальними водіями! – закликають у патрульній поліції.

 

Нагадаємо, минулого тижня патрульна поліція у Кременчуці затримала 37 правопорушників та виявила 22 п’яних водії.

11 червня ми повідомляли, що в Кременчуці патрульні «гарячим слідом» затримали чоловіка, який забив жінку до смерті

А 12 червня ми писали, що 50-річна жінка у Кременчуці вдарила ножем свого співмешканця у ділянку серця. На місце події виїхали кілька екіпажів патрульної поліції. Один із патрульних, Віктор Яровий, надав потерпілому домедичну допомогу: наклав оклюзійну пов’язку та контролював стан чоловіка до прибуття медиків. 

Нещодавно ми повідомляли, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за травень в регіоні сталося 82 ДТП, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння та керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
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