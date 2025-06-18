Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 114

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 19 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 17.00:

  • просп. Лесі Українки, 61/2, 61А, 63, 63А

  • вул. Мрії, 2А, 4А, 4Б, 6А, 14

З 5.30 до 18.00:

  • пров. Конституції, 3-10

  • пров. Кремневий, 4-16

  • вул. Одеська, 9-31А

  • пров. Пшеничний, 2-13

  • вул. Соломії Крушельницької, 4-63

З 6.00 до 17.00:

  • пров. Заводський, 3-8

  • пров. Конституції, 3-10

  • пров. Кремінний, 4-16

  • пров. Лубенський, 1-59/11

  • вул. Одеська, 9-31А

  • вул. Олександра Печерського, 2-60

  • вул. Івана Приходька, 134-156

  • пров. Пшеничний, 2-13

  • вул. Соломії Крушельницької, 1А-63

  • проїзд Юнацький, 2-6А

З 8.00 до 17.00:

  • квт. 278, 18, 22А

  • проїзд Володимира Константиновича, 7-39

  • проїзд Івана Калиновича, 21-60

  • проїзд Луговий, 2/25, 10-25

  • просп. Лесі Українки, 16, 16Б, 18

  • туп. 7-й Хорольський, 14

  • туп. Спокійний, 1-14

  • туп. Степовий, 1-9

  • вул. А-ра Сергеєва, 16-49/40

  • вул. Богдана Хмельницького, 5А-58/1

  • вул. Вадима Пугачова, 37

  • вул. Військова, 18/56

  • вул. Вітчизняна, 5-20

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45

  • вул. Гійома Боплана, 38-78А, 74А, 77-92

  • вул. Джерельна, 3-19

  • вул. Євгена Коновальця, 7/1-9/2

  • вул. Ірпінська, 7-14

  • вул. Каштанова, 1-22

  • вул. Каховська, 2А, 26/72-43/2

  • вул. Київська, 61-65Б

  • вул. Козацька, 61/31-94А

  • вул. Лікаря Богаєвського, 37

  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

  • вул. Локомотивна, 42-44

  • вул. Лугова, 6-37

  • вул. Межова, 14/20

  • вул. Миколи Кучми, 62

  • вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4

  • вул. Недогарська, 5/8-24/15

  • вул. Новомежова, 12/20-14А

  • вул. Олеся Гончара, 32-63

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

  • вул. Платухіна, 20-37

  • вул. Правобережна, 38А-57/2

  • вул. Прирічна, 1-10

  • вул. Проєктна, 32/1, 34

  • вул. Раїси Кириченко, 28-93, 76-96/4

  • вул. Редутна, 41-92

  • вул. Республіканська, 93, 93А, 134А-146

  • вул. Романа Шухевича, 11-36

  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49

  • вул. Черниша, 2/17-16А

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • вул. Юрія Кондратюка, 2-30А, 13А-74/23

  • вул. Юрія Руфа, 5-52

  • пров. Абрикосовий, 1-25/28

  • пров. Бар’єрний, 2/5-6, 7-12

  • пров. Бакинський, 5/6, 5/7, 8/8, 9-12

  • пров. Богдана Хмельницького, 3-8

  • пров. Вербовий, 2, 4

  • пров. Залізничний, 2/14-25/14

  • пров. Західний, 5-8/9, 11-14

  • пров. Зв'язковий, 14-55/15

  • пров. Квітневий, 1-10

  • пров. Князя Олега, 1/6-48/15

  • пров. Кооперативний, 4/35-33/5

  • пров. Кремінний, 4-16

  • пров. Луговий, 2/25-9, 17-37

  • пров. Олексія Бутовського, 55-65

  • пров. Резервний, 13-23

  • пров. Рівненський, 13А-25

  • пров. Фруктовий, 3-12/2

  • туп. Фруктовий, 3-7

  • пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51

  • пров. Градизький, 4-6, 10/7-30

  • пров. Данила Нечая, 21-48/38

  • пров. Зв’язковий, 14-55/15

  • вул. Кооперативна, 1-28/75, 19-50/4, 43/1-84, 77-112

  • вул. Нечая, 4-35

З 8.00 до 18.00:

  • проїзд Громадянський, 3-19

  • пров. Центральний, 3/1-14

  • туп. Марка Жмайла, 3-8

  • вул. Богдана Хмельницького, 53-150

  • вул. Гійома Боплана, 4-15/9

  • вул. Затонна, 24

  • вул. Володимира Короленка, 3-13

  • вул. Юрія Липи, 3/3-16

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1-3

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

З 8.00 до 20.00:

  • м. Кременчук, просп. Полтавський, 277-281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • вул. Горліс-Горського 3-10

  • вул. Київська, 64-80

  • вул. Ярова, 1-7

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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