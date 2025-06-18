Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 19 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Лесі Українки, 61/2, 61А, 63, 63А
вул. Мрії, 2А, 4А, 4Б, 6А, 14
пров. Конституції, 3-10
пров. Кремневий, 4-16
вул. Одеська, 9-31А
пров. Пшеничний, 2-13
вул. Соломії Крушельницької, 4-63
пров. Заводський, 3-8
пров. Конституції, 3-10
пров. Кремінний, 4-16
пров. Лубенський, 1-59/11
вул. Одеська, 9-31А
вул. Олександра Печерського, 2-60
вул. Івана Приходька, 134-156
пров. Пшеничний, 2-13
вул. Соломії Крушельницької, 1А-63
проїзд Юнацький, 2-6А
квт. 278, 18, 22А
проїзд Володимира Константиновича, 7-39
проїзд Івана Калиновича, 21-60
проїзд Луговий, 2/25, 10-25
просп. Лесі Українки, 16, 16Б, 18
туп. 7-й Хорольський, 14
туп. Спокійний, 1-14
туп. Степовий, 1-9
вул. А-ра Сергеєва, 16-49/40
вул. Богдана Хмельницького, 5А-58/1
вул. Вадима Пугачова, 37
вул. Військова, 18/56
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
вул. Гійома Боплана, 38-78А, 74А, 77-92
вул. Джерельна, 3-19
вул. Євгена Коновальця, 7/1-9/2
вул. Ірпінська, 7-14
вул. Каштанова, 1-22
вул. Каховська, 2А, 26/72-43/2
вул. Київська, 61-65Б
вул. Козацька, 61/31-94А
вул. Лікаря Богаєвського, 37
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Локомотивна, 42-44
вул. Лугова, 6-37
вул. Межова, 14/20
вул. Миколи Кучми, 62
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
вул. Недогарська, 5/8-24/15
вул. Новомежова, 12/20-14А
вул. Олеся Гончара, 32-63
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Платухіна, 20-37
вул. Правобережна, 38А-57/2
вул. Прирічна, 1-10
вул. Проєктна, 32/1, 34
вул. Раїси Кириченко, 28-93, 76-96/4
вул. Редутна, 41-92
вул. Республіканська, 93, 93А, 134А-146
вул. Романа Шухевича, 11-36
вул. Сергія Кульчицького, 16-49
вул. Черниша, 2/17-16А
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А, 13А-74/23
вул. Юрія Руфа, 5-52
пров. Абрикосовий, 1-25/28
пров. Бар’єрний, 2/5-6, 7-12
пров. Бакинський, 5/6, 5/7, 8/8, 9-12
пров. Богдана Хмельницького, 3-8
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Залізничний, 2/14-25/14
пров. Західний, 5-8/9, 11-14
пров. Зв'язковий, 14-55/15
пров. Квітневий, 1-10
пров. Князя Олега, 1/6-48/15
пров. Кооперативний, 4/35-33/5
пров. Кремінний, 4-16
пров. Луговий, 2/25-9, 17-37
пров. Олексія Бутовського, 55-65
пров. Резервний, 13-23
пров. Рівненський, 13А-25
пров. Фруктовий, 3-12/2
туп. Фруктовий, 3-7
пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51
пров. Градизький, 4-6, 10/7-30
пров. Данила Нечая, 21-48/38
пров. Зв’язковий, 14-55/15
вул. Кооперативна, 1-28/75, 19-50/4, 43/1-84, 77-112
вул. Нечая, 4-35
проїзд Громадянський, 3-19
пров. Центральний, 3/1-14
туп. Марка Жмайла, 3-8
вул. Богдана Хмельницького, 53-150
вул. Гійома Боплана, 4-15/9
вул. Затонна, 24
вул. Володимира Короленка, 3-13
вул. Юрія Липи, 3/3-16
пров. Кузьми Скрябіна, 1-3
вул. Євгена Патона, 25
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
м. Кременчук, просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Горліс-Горського 3-10
вул. Київська, 64-80
вул. Ярова, 1-7
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