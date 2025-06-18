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Оксана Мисик стала в.о. начальника Головного управління Пенсійного фонду України на Полтавщині

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 124

До цього управління очолював Володимир Тараторін

Нині обов’язки керівника Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області виконує Оксана Мисик. Про це стало відомо з сайту ГУ ПФУ на Полтавщині. 

Як вказано у аналітичних системах, офіційно керівництво змінилось 10 червня. До цього управління очолював Володимир Тараторін. Оксана Мисик своєю чергою була заступницею керівника. 

Нагадаємо, на початку червня стало відомо про звільнення з посади начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Володимира Тараторіна. За даними полтавських медіа, Володимира Тараторіна відправили у відставку за поданням СБУ. 

Що відомо про Володимира Тараторіна

Володимир Тараторін з травня 2010 року працював віцемером Кременчука по інвестиціям і, зокрема, відповідав за будівництво нового моста. Восени 2010 року після перемоги на виборах міського голови Олега Бабаєва, він не увійшов до його команди. Проте, через декілька місяців, у лютому 2011 року, його таки повернули на цю посаду. Олег Бабаєв це зробив нібито під тиском тодішнього голови уряду.

Віцемер Кременчука Тараторін звільнився 

У травні 2013 року Володимир Тараторін звільнився з посади заступника міського голови Кременчука. А у 2015 році він очолив Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.

 

До переїзду на Полтавщину, з 2005 до 2009 рік Володимир Тараторін керував Роздольненською РДА у Криму. У 2017 році його внесли в реєстр корупціонерів через те, що у деклараціях за 2015-2016 роки він не зазначив право користування об`єктом нерухомості. У декларації за 2024 рік, яку він подав у березні поточного року, задекларовано нерухомість у Кременчуці, Полтаві та окупованому Криму

Зокрема, у Криму в селищі Роздольне у Володимира Тараторіна у власності перебуває будинок та гараж, придбані ще у 2000 році. А у користуванні — земельна ділянка. Нерухомість на праві власності та користування у нього є також у Кременчуці та Полтаві. Сім’я має дві автівки, а його дружина — акції трьох компаній.

17 червня 2025-го до Полтавського окружного адміністративного суду надійшов позов від Володимира Тараторіна проти Пенсійного фонду України щодо визнання дій відповідача протиправними та зобов'язання вчинити певні дії.

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Автор: Телеграф Джерело фото: pfu.gov.ua
Теги: ПФУ
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