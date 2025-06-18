Днями пресслужба Бюро економічної безпеки повідомила, що голові правління компанії «Полтаваобленерго», його заступнику та фінансовому директору повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на прибуток у розмірі 49,5 млн грн.
Відомо, що посадовці через фіктивну фірму могли провести безтоварну закупівлю трансформаторів на суму майже 275 млн грн. За документами, обладнання нібито імпортували з Туреччини, однак фактичних поставок не було. Після операції підставну фірму закрили.
Сьогодні ж у пресслужбі «Полтаваобленерго» надали коментар стосовно цієї інформації.
У «Полтаваобленерго» також переконані, що органи досудового розслідування або ж судові органи неупереджено розглянуть усю інформацію, пояснення та документи, надані підприємством, та врегулюють це на законному рівні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ймовірна родичка голови «Полтаваобленерго» Руслана Стройного «обросла» нерухомістю на понад 270 тисяч доларів.
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