Ймовірна родичка голови «Полтаваобленерго» «обросла» нерухомістю на понад 270 тисяч доларів

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 215 Коментарів: 2

Під час огляду декларації про доходи голови правління акціонерного товариства «Полтаваобленерго» Руслана Стройного «Кременчуцький Телеграф» детальніше вивчив власників квартир, що були вказані у документі. Журналістів зацікавила нерухомість Віри Стройної, ймовірно, його родички — однієї з її квартир представник керівництва обленерго має право користування. Виявилось, за 5 років жінка стала власницею 2 квартир в полтавській «елітці», володіє половиною житлової нерухомості ще в одній «преміум» забудові, а також кількома земельними ділянками

За час правління акціонерним товариством «Полтаваобленерго» Руслана Стройного його, ймовірно, родичка Віра Стройна «обросла» нерухомістю у Полтаві та в області. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з відомостей з державного реєстру речових прав та з декларації посадовця.

Віра Стройна почала закуповуватись житлом та земельними ділянками у Полтавській області з початку квітня 2019 року. За даними Clarity Project, офіційно Руслан Стройний став головою правління АТ «Полтаваобленерго» 17 квітня 2019 року.

Взагалі першою нерухомістю у володінні Віри Стройної стала квартира у забудові класу «преміум», що розташована у центрі Полтави. Загальна площа — 93,9 м². Її жінка придбала 3 квітня 2019 року, що вказано у держреєстрі.

Житловий масив, де Віра Стройна має кілька квартир. Фото: valion.estate

Цією квартирою користується сам Руслан Стройний — відповідні підтвердження можна знайти у декларації посадовця.

У вересні 2019 року, через 5 місяців, жінка стала власницею ще однієї квартири в цій же житловій забудові. Загальна площа — 80,4 м², житлова площа — 28,2 м². Біля цього масиву Віра Стройна має гараж. У 2024 році жінка отримала земельну ділянку для будівництва ще одного гаража.

Майже за рік, у вересні 2020 року, Віра Стройна почала володіти частиною квартири в іншій полтавській «елітці», що розташована біля Березового скверу. Загальна площа — 194 м², а житлова — 93,7 м². Жінка має половину квартири. Інша ж частина належить, ймовірно, батьку голові правління АТ «Полтаваобленерго» Віктору Стройному.

Фото: google.maps

На початку лютого 2022 року Віра Стройна стала власницею земельної ділянки на 2 гектари у Хорольській громаді, яку у неї орендує фермерське господарство «Олл-Агрохорол». У декларації Руслана Стройного вказано, що торік він отримав дохід від «Олл-Агрохорол» за надання землі в оренду. Розмір виплат склав 10 тисяч гривень.

Саме господарство належить депутату Полтавської обласної ради Олегу Баканову, який є однопартійцем Руслана Стройного — обидва пов’язані з політичною партією «За майбутнє».

Скільки приблизно могла коштувати ця нерухомість

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» полтавські фахівці у сфері нерухомості підтвердили, що обидві забудови, де має квартири Віра Стройна, належать до типу «преміум».

Станом на 2019-2020 роки за м² у забудові біля Березового скверу пропонували у середньому 1 тисячу доларів. Тобто за середніми розрахунками половина квартири могла коштувати жінці приблизно 97 тисяч доларів.

Розцінки м² у житловому масиві, де Віра Стройна стала власницею 2 квартир, 4-5 років тому пропонувались майже такі ж, що й у першому випадку — у діапазоні 1 тисячі доларів. Ці обидві квартири у сумі могли б обійтися Вірі Стройній орієнтовно у понад 173 тисячі доларів.

Ціна земельної ділянки у 2022 році орієнтовно могла б коштувати жінці від 3,5 до 5 тисяч доларів, розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» фахівці у сфері земельних відносин.

Загалом нерухомість Віри Стройної можна оцінити приблизно у понад 270 тисяч доларів.

Водночас будь-яких даних з відкритих джерел, які б пояснили появу нерухомості за ці 5 років немає — жінка не володіє будь-яким бізнесом, також невідомо, ким працює і чи працює сьогодні взагалі.

За коментарем «Кременчуцький Телеграф» звернувся до Руслана Стройного. Двічі журналістам телефоном відповіли працівники приймальні голови акціонерного товариства. Під час останньої розмови працівниця обленерго порадила писати запит.

На момент публікації матеріалу «Кременчуцький Телеграф» не отримав відповіді на питання, що були вказані у запиті.

Що задекларував голова правління АТ «Полтаваобленерго»

У своїй декларації за 2023 рік директор «Полтаваобленерго» вказав дружину Ярославу Костенкову, двох синів Ростислава та Тимура і пасинка Костянтина Лобая.

З нерухомості Руслан Стройний задекларував квартиру дружини, яку вона придбала у 2009 році за 337 тисяч гривень у Полтаві. Житлова площа — 76,1 м². Посадовець також задекларував квартиру своєї ймовірної родички Віри Стройної. Він має право користування цією нерухомістю.

У 2020 та 2022 Руслан Стройний придбав земельні ділянки. Одну ділянку має у селі Коломацьке, площею 544 м², за 112 тисяч гривень. Іншу — у селі Вишневе Хорольської громади, площею 20 тисяч м². До речі, дата купівлі останньої ділянки збігається з датою набуття права на іншу земельну площу, що належить Вірі Стройній — це сталося 1 лютого 2022 року.

З авто Руслан Стройний задекларував службову машину Audi Q7 2006 року випуску. Транспорт належить АТ «Полтаваобленерго». Нею посадовець почав користуватись у 2011 році. З 2020 року Руслан Стройний має право користування ще однією службовою машиною обленерго — це Volvo XC90 2019 року випуску. Вартість авто на момент набуття права користування — 1 млн 372 тис. 875 гривень.

У 2023 році на посаді директора АТ «Полтаваобленерго» Руслан Стройний заробив 642 тис. 298 гривень. За рік він також отримав пенсію — це 165 тисяч 813 гривень та дохід від надання майна в оренду фермерському господарству «Олл-Агрохорол» — 10 тисяч гривень.

Дружина Руслана Стройного Ярослава Костенкова торік заробила 791 тисячу 252 гривні, працюючи у Міжнародному комітету Червоного хреста.