У Кременчуці чоловік заплатив 40 тисяч гривень за побиття дружини та своячки

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 663

У Кременчуці місцевий мешканець заплатив 40 тисяч гривень, аби побили його дружину та її сестру. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області та пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, 39-річний чоловік знайшов найманця, аби той скалічив його 34-річну дружину та її 37-річну сестру.

Найманець мав побити жінок так, аби надалі вони могли пересуватися лише за допомогою крісел колісних. Крім того, злочин необхідно було інсценувати як розбійний напад та вкрасти у потерпілих золоті прикраси.

За даними прокуратури, правоохоронці самі інсценували розбійний напад, а «виконавець» отримав від замовника частину коштів, після чого його й затримали.

У поліції додають, що замовникові уже оголосили про підозру, наразі він перебуває під вартою.

Судитимуть чоловіка за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 (Замах на спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого на замовлення) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині мати та син «замовили» побити свого знайомого, на якого затаїли образу.