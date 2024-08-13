На матеріали для будівництва туалету у парку Миру кременчуцька влада виділила гроші

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На закупівлю матеріалів для будівництва туалету у парку Миру кременчуцька влада виділила 90 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 13 серпня.

Гроші виділяють з цільового фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що у парку Миру та у Міському саду Кременчука міська влада планує встановити модульні туалети протягом поточного року. Віталій Малецький зазначив, що туалети встановлять у тому випадку, якщо у міста «будуть кошти».