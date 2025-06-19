У Бердянську вбили підозрюваного у держзраді родом з Полтавщини

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Чоловік виконував обов’язки «міського голови» та одночасно був «заступником з питань інфраструктури, ЖКГ і паливно-енергетичного комплексу»

18 червня в тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області застрелили підозрюваного у державній зраді Михайла Грицая. Чоловік був родом з Полтавщини, проживав у Бердянську. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Вказано, що до повномасштабного вторгнення очолював осередок партії «Соціалістична Україна». У 2022 році, після окупації міста, добровільно перейшов на бік росіян і обійняв посаду в окупаційній адміністрації. Виконував обов’язки «міського голови» та одночасно був «заступником з питань інфраструктури, ЖКГ і паливно-енергетичного комплексу».

За даними ГУР МО, він сприяв розграбуванню державної власності на користь росіян, передавав окупантам проукраїнських мешканців, організовував катівні й залякував місцевих.

Ще у квітні 2022 року Грицаю заочно повідомили про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

Нагадаємо, на Полтавщині 16-річний студент працював на російське ГРУ: займався коригуванням ракетних ударів на території Полтавської та Дніпропетровської областей.