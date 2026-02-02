На Полтавщині через пониження напруги зупинився потяг Київ–Харків

Пасажирів пересадили на дизель-потяг і доставили до Полтави

Увечері 1 лютого на Полтавщині швидкісний потяг № 724 сполученням Київ–Харків здійснив вимушену зупинку поблизу станції «Братешки» через пониження напруги в контактній мережі. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Полтавщині.

Інцидент стався близько 19.00 у Решетилівській громаді Полтавського району. У потязі на момент зупинки перебували 362 пасажири.

На місце події залучили підрозділи ДСНС. Рятувальники розгорнули техніку та теплові гармати, щоб забезпечити обігрів людей у вагонах.

Близько 22.20 до місця зупинки прибув дизель-потяг. Пасажирів пересадили, після чого вони продовжили рух у напрямку станції «Полтава-Київська».

