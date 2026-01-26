Пасажирам поїздів, які прибувають уночі, надаватимуть знижку на таксі — Укрзалізниця

Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час і забезпечення можливості дістатися додому після прибуття поїздів із затримками
Для пасажирів Укрзалізниці, які вночі прибуватимуть до великих міст, сервіси таксі запроваджують пільговий тариф. Про це повідомила у Телеграмі пресслужба «Укрзалізниці».
У повідомленні зазначають, що обидва українські райдхелінг-сервіси підставили плече пасажирам і залізничникам.
Щоб скористатися пропозицією Uklon потрібно встановити мобільні застосунки Укрзалізниці та Uklon.
У застосунку УЗ у розділі «Залізні пропозиції» обрати промокод Uklon за 1 обіймашку та активувати його в застосунку Uklon.
Промокод діятиме з 23.15 до 5.00. Один користувач зможе використати спеціальний промокод один раз протягом ночі.
Bolt у разі спізнення поїздів збільшує кількість автомобілів у районі вокзалів та утримує ціну під контролем. Крім того, цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa з 50% знижкою на поїздки з/до вокзалів.
Також Bolt надав залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами.
В Укрзалізниці додали, що відкриті до нових партнерств задля підтримки пасажирів у складні часи.
Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час і забезпечення можливості дістатися додому після прибуття поїздів із затримками.
