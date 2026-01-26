Пасажирам поїздів, які прибувають уночі, надаватимуть знижку на таксі — Укрзалізниця

Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час і забезпечення можливості дістатися додому після прибуття поїздів із затримками

Для пасажирів Укрзалізниці, які вночі прибуватимуть до великих міст, сервіси таксі запроваджують пільговий тариф. Про це повідомила у Телеграмі пресслужба «Укрзалізниці».

— Укрзалізниця звернулася до Uklon та Bolt із пропозицією підтримати пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі — насамперед унаслідок затримок, спричинених ворожими обстрілами та змінами маршрутів. Ініціатива була запущена одразу після того, як обидва сервіси отримали дозвіл працювати в комендантську годину в Києві, — йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначають, що обидва українські райдхелінг-сервіси підставили плече пасажирам і залізничникам.

Як скористатися пропозицією

Щоб скористатися пропозицією Uklon потрібно встановити мобільні застосунки Укрзалізниці та Uklon.

У застосунку УЗ у розділі «Залізні пропозиції» обрати промокод Uklon за 1 обіймашку та активувати його в застосунку Uklon.

Промокод діятиме з 23.15 до 5.00. Один користувач зможе використати спеціальний промокод один раз протягом ночі.

Bolt у разі спізнення поїздів збільшує кількість автомобілів у районі вокзалів та утримує ціну під контролем. Крім того, цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa з 50% знижкою на поїздки з/до вокзалів.

Також Bolt надав залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами.

В Укрзалізниці додали, що відкриті до нових партнерств задля підтримки пасажирів у складні часи.

