З 22 січня «Укрзалізниця» змінила графіки руху пасажирських поїздів

У квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття

Відсьогодні набрав силу оновлений графік руху «Укрзалізниці». 118 поїздів далекого сполучення та ще понад сотня регіональних та приміських цієї доби вирушають за зміненим розкладом. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

— Розроблений у рекордні строки, цей графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах. Тому ми змінили як деякі маршрути, так і тривалість рейсів. Іншими словами, безпека та вчасність — фундамент цього графіка, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, поїзд Кременчук-Ужгород з причіпними вагонами до Перемишля відтепер їздить тільки до Мукачева, а відправляється з Кременчука о 17.37. Раніше він відправлявся о 17.50. Деякі зміни є й по інших напрямках.

В «Укрзалізниці» зазначають, що у квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття. Пасажирів, які купували квитки на ресурсах або в касах іноземних перевізників, просять бути уважними і звірити час відправлення поїздів на офіційних каналах «Укрзалізниці».

Оновлений графік руху вашого поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті «Укрзалізниці».