Колишній нападник ХК «Кременчук» Андрій Денискін заручився

Нападник національної збірної України з хокею Андрій Денискін заручився зі своєю коханою Тетяною. Про це повідомили на офіційній сторінці Федерації хокею України в соцмережах.

У дописі федерація привітала хокеїста та його обраницю із заручинами, побажавши парі довгої та щасливої спільної історії.

Андрій Денискін відомий кременчуцьким уболівальникам як колишній гравець ХК «Кременчук», який у 2021 році «вляпався» у расистський скандал. У складі клубу він виступав упродовж 2019–2022 років, після чого став гравцем польської «Унії» з Освенцима та регулярно залучається до матчів національної збірної України.