Нападник хокейного клубу «Кременчук» Андрій Денискін став гравцем польської «Унії» з Освенцима

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 170

23-річний нападник збірної України Андрій Денискін став гравцем польської «Унії» з Освенцима. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Денискін народився в 1998 році у Києві, хокеєм почав займатися в рідному місті, а потім 15-річним виїхав у США, де розвивав ігрові навички в Compete Hockey Academy.

В сезоні-2015/2016 Андрій повернувся в Україну і виступав за білоцерківський «Білий Барс». У 35-ти матчах дорослого національного чемпіонату 17-річний форвард відзначився 29-ма голами і 22-ма асистами. З «Барсом» U20 нападник здобув титул чемпіона України, ставши найкращим бомбардиром турніру – 22 голи + 11 передач у восьми матчах.

Після такого успішного сезону Денискін повернувся у США і виступав у лізі USPHL Elite за Hampton Roads Whalers (34 голи + 26 передач у 41-му матчі). Сезон-2017/2018 Андрій починав за Brookings Blizzard у NAHL (12 голів + 5 передач у 23-х матчах), але згодом перейшов у донецький «Донбас», за який протягом півтора року провів 73 матчі, закинув 25 шайб, віддав 28 передач і допоміг команді двічі здобути чемпіонське звання.

Більшу частину сезону-2019/2020 Денискін відіграв за румунську «Стяуа» з Бухареста. У 29-ти проведених матчах українець записав до свого активу 64 (39+25) очок і став найкращим бомбардиром чемпіонату Румунії. Навесні Андрій повернувся в Україну, підписавши контракт з «Кременчуком». В 11-ти матчах плей-оф Денискін закинув 9 шайб і віддав 8 асистів, став найкращим бомбардиром плей-оф і MVP турніру, допомігши клубові з Полтавщини здобути перше в історії чемпіонство.

За «Кременчук» Денискін відіграв і два попередніх чемпіонати, в яких його команда здобувала бронзу й срібло, а Андрій визнавався найкращим нападником ліги за підсумками сезону-2020/2021. У тому чемпіонаті він у 48-ми матчах закинув 33 шайби і віддав 31 передачу.

Денискін виступав за збірні України всіх вікових категорій: по два рази виступав на чемпіонатах світу U18 і U20, а з 2020-го є гравцем головної команди країни.