Сергiй Кулясов
Бойцы ССО просят у вас финансовой помощи на новый дрон для борьбы с оккупантами
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Нападник хокейного клубу «Кременчук» Андрій Денискін став гравцем польської «Унії» з Освенцима

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 170

 

Ще один кременчуцький гравець поповний польський клуб 

23-річний нападник збірної України Андрій Денискін став гравцем польської «Унії» з Освенцима. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України. 

Денискін народився в 1998 році у Києві, хокеєм почав займатися в рідному місті, а потім 15-річним виїхав у США, де розвивав ігрові навички в Compete Hockey Academy.

В сезоні-2015/2016 Андрій повернувся в Україну і виступав за білоцерківський «Білий Барс». У 35-ти матчах дорослого національного чемпіонату 17-річний форвард відзначився 29-ма голами і 22-ма асистами. З «Барсом» U20 нападник здобув титул чемпіона України, ставши найкращим бомбардиром турніру – 22 голи + 11 передач у восьми матчах.

Після такого успішного сезону Денискін повернувся у США і виступав у лізі USPHL Elite за Hampton Roads Whalers (34 голи + 26 передач у 41-му матчі). Сезон-2017/2018 Андрій починав за Brookings Blizzard у NAHL (12 голів + 5 передач у 23-х матчах), але згодом перейшов у донецький «Донбас», за який протягом півтора року провів 73 матчі, закинув 25 шайб, віддав 28 передач і допоміг команді двічі здобути чемпіонське звання.

Більшу частину сезону-2019/2020 Денискін відіграв за румунську «Стяуа» з Бухареста. У 29-ти проведених матчах українець записав до свого активу 64 (39+25) очок і став найкращим бомбардиром чемпіонату Румунії. Навесні Андрій повернувся в Україну, підписавши контракт з «Кременчуком». В 11-ти матчах плей-оф Денискін закинув 9 шайб і віддав 8 асистів, став найкращим бомбардиром плей-оф і MVP турніру, допомігши клубові з Полтавщини здобути перше в історії чемпіонство.

За «Кременчук» Денискін відіграв і два попередніх чемпіонати, в яких його команда здобувала бронзу й срібло, а Андрій визнавався найкращим нападником ліги за підсумками сезону-2020/2021. У тому чемпіонаті він у 48-ми матчах закинув 33 шайби і віддав 31 передачу.

Денискін виступав за збірні України всіх вікових категорій: по два рази виступав на чемпіонатах світу U18 і U20, а з 2020-го є гравцем головної команди країни.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх