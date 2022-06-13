Війська рф обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви

російські війська обстріляли населені пункти: Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка, Долинівка
Росіяни обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками, артилерією, є вбиті та поранені. Про це повідомляє департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, за добу окупанти завдали ударів по 11 населених пунктах. Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, переважна більшість яких - житлові будинки. Поліція задокументувала воєнні злочини рф.
Російські війська обстріляли населені пункти: Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка, Долинівка.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер