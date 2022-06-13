До Кременчука пригнали машину для військових, яку збирали всім містом

До редакції Видавничого дому «Приватна газета» доставили бусік на який збирали всім Кременчуком.
Волонтерка Ольга Назарова додала, що нарешті доїхала багатостраждальна машинка
- Безмежно вдячна кожному, хто перераховував гроші на її придбання!
А ми продовжуємо збирати кошти на квадрокоптер. Коштує він дорожче, ніж машина, але ж ми таки зможемо! Бо хлопцям дуже, дуже треба!
Знаю, що ресурси у всіх не безмежні, що ціни кусаються, гроші закінчуються... Та у нас, все ж, є дах над головою, чиста постіль, свіжа їжа. На відміну від тих, хто нам забезпечує це відносно мирне життя. Тому хоча б у кілограмі полуниці можемо собі відмовити? І перерахувати зекономлені гроші на покупку квадрокоптера. Спробуємо?
Для гривень: Картка ПриватБанку: 4149 6090 1335 4404, Назарова Ольга.
Для валюти: PayPal: olga2542@gmail.comабо будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер