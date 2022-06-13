До Кременчука пригнали машину для військових, яку збирали всім містом

До редакції Видавничого дому «Приватна газета» доставили бусік на який збирали всім Кременчуком.

- Как и обещал - отчитываюсь: машина, на которую мы всем миром собирали деньги, после ремонта и подшаманивания сегодня заехала во двор нашего офиса и передана на службу в ЗСУ. Мы уже победили - осталось только сжечь их! - написав власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.

Волонтерка Ольга Назарова додала, що нарешті доїхала багатостраждальна машинка

- Безмежно вдячна кожному, хто перераховував гроші на її придбання!

А ми продовжуємо збирати кошти на квадрокоптер. Коштує він дорожче, ніж машина, але ж ми таки зможемо! Бо хлопцям дуже, дуже треба!

Знаю, що ресурси у всіх не безмежні, що ціни кусаються, гроші закінчуються... Та у нас, все ж, є дах над головою, чиста постіль, свіжа їжа. На відміну від тих, хто нам забезпечує це відносно мирне життя. Тому хоча б у кілограмі полуниці можемо собі відмовити? І перерахувати зекономлені гроші на покупку квадрокоптера. Спробуємо?