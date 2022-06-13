«По узбіччю ніхто не ходить, все засіяно осколками»: кременчужани передали допомогу потерпілим від війни

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 454

Кременчуцькі волонтери передали допомогу мешканцям Київщини, які довгий час знаходитися під окупацією російських військ. Про це повідомила волонтерка Марина Пилипенко.

- Бучанський район... Селище, яке було під окупацією. Ще досі стоїть сморід згорілої техники та підсмаженних орків.

Люди намагаються повертатись к життю. Але це важко зробити, коли твоя домівка згоріла вщент , і ти вимушен жити в машині. Коли не має роботи та коштів, а в городі чи полі можете чекати сюрприз. По узбіччю ніхто не ходить , все засіяно осколками. Багато літніх людей. Багато історій про полон, катування, вбивства.

Як можно описати людський біль я не знаю.

Але я знаю, що нам були дуже раді. Люди дякували за їжу,засоби гігієни, дитячий суміші, памперси. Дякували вам кожному, бо з гуманітарної допомогою тяжко. Чомусь наразі туди ніхто не їде.

Отже, любі мої Друзі, завдяки вам 2 тонни продуктових наборів ми відвезли і передали кожному, хто цього потребує. Завдяки вам, вашої підтримки, - розповіла Марина Пилипенко.