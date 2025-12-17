Олена Шуляк
Кременчук

«Він був гарною людиною, позитивним, завжди веселим». Кременчук попрощався з військовим Максимом Панченком

Сьогодні, 13:32

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна

17 грудня у Кременчуці попрощались з 33-річним військовим Максим Панченком. Чоловік проживав від народження в Кременчуці. Навчався в школі № 22, закінчив ПТУ № 26. Працював зварювальником на Крюківському вагонобудівному заводі. Служив за контрактом.

 

Сергій — військовий з частини в якій служив Максим Панченко розказав, що його побратим загинув на північних околицях Бахмуту. На позиціях, які утримувалися 77 окремою бригадо. Максим потрапив під обстріл і отримав поранення, можливості провести завчасну евакуацію не було через запеклі бої, додає Сергій. Скоріш за все воїн загинув на місці. 

 

Друг загиблого Владислав каже, що вони товаришували ще з дитинства.

— Нас познайомила його сестра, моя однокласниця. Він був гарною людиною, позитивним, завжди веселим. Від нього ніколи не було негативу. Я знав, що він пішов, підписав контракт, не можу сказати що сильно цьому здивувався, — розказав друг загиблого військового, — Владислав.

Загинув солдат 12 серпня 2023 року під Бахмутом Донецької області. У нього залишились донька, мати та батько.

  

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Автор: Катерина Животовська
Вверх