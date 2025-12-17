Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Верховний Суд постановив, що жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення від мобілізації

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 89

 

Під час проведення мобілізації можливість проходження альтернативної служби виключається, оскільки сама по собі мобілізація має на меті не просто проходження військової служби, а захист Батьківщини від вторгнення іншої держави

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду України розглянув скаргу громадянина, в якій позивач просив скасувати вирок апеляційного суду, яким військовозобов'язаного було визнано винним в ухиленні від мобілізації. На думку чоловіка він правомірно відмовився від військової служби, яка є несумісною з його релігійними переконаннями. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

На переконання Верховного Суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов`язку усіма громадянами України, у тому числі й особами з релігійними переконаннями. Військовий напад на державу та, відповідно, самооборона проти такої агресії, є тим винятковим випадком, який дозволяє державі впроваджувати певні пропорційні обмеження для можливості відмови від військової служби з релігійних мотивів.

Крім того, Верховний Суд у своїй постанові зазначив, що у час, коли Україна здійснює самооборону, коли існування самої держави є під загрозою, кожен громадянин України повинен усвідомлювати необхідність пошуку балансу між потребами держави й інтересами самого громадянина.

Під час мобілізації військовозобов`язаних можливість проходження альтернативної служби виключається, оскільки сама по собі мобілізація має на меті не просто проходження військової служби, а захист Батьківщини від військового вторгнення іншої держави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині судили військовозобов’язаного чоловіка за ухилення від мобілізації той відмовився від повістки, бо був священнослужителем церкви Свідків Єгови

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Верховний суд військовозобов'язані мобілізація відмова ухилення від мобілізації
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх