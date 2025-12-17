Верховний Суд постановив, що жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення від мобілізації

Під час проведення мобілізації можливість проходження альтернативної служби виключається, оскільки сама по собі мобілізація має на меті не просто проходження військової служби, а захист Батьківщини від вторгнення іншої держави

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду України розглянув скаргу громадянина, в якій позивач просив скасувати вирок апеляційного суду, яким військовозобов'язаного було визнано винним в ухиленні від мобілізації. На думку чоловіка він правомірно відмовився від військової служби, яка є несумісною з його релігійними переконаннями. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

На переконання Верховного Суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов`язку усіма громадянами України, у тому числі й особами з релігійними переконаннями. Військовий напад на державу та, відповідно, самооборона проти такої агресії, є тим винятковим випадком, який дозволяє державі впроваджувати певні пропорційні обмеження для можливості відмови від військової служби з релігійних мотивів.

Крім того, Верховний Суд у своїй постанові зазначив, що у час, коли Україна здійснює самооборону, коли існування самої держави є під загрозою, кожен громадянин України повинен усвідомлювати необхідність пошуку балансу між потребами держави й інтересами самого громадянина.

Під час мобілізації військовозобов`язаних можливість проходження альтернативної служби виключається, оскільки сама по собі мобілізація має на меті не просто проходження військової служби, а захист Батьківщини від військового вторгнення іншої держави.

