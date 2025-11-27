Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили чоловіка за відмову від мобілізації: той назвався «свідком Єгови»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 161 Коментарів: 1

 

Обвинувачений заявив, що неодноразово звертався до ТЦК щодо проходження альтеративної служби, адже його вірування не дозволяють йому носити військову форму, складати присягу, брати до рук зброю та вбивати

На Полтавщині судили військовозобов’язаного чоловіка за ухилення від мобілізації: той відмовився від повістки, бо був священослужителем церкви Свідків Єгови. Про це стало відомо із вироку Диканського районного суду від 20 листопада.

У матеріалах справи зазначено, що на початку вересня 2024 року обвинуваченого рішенням військово-лікарської комісії визнали придатним до військової служби. Того ж дня чоловікові вручили повістку для проходження військової служби. Проте той від отримання повістки відмовився.

Дії чоловіка суд кваліфікував за ст. 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. 

На суді обвинувачений свою провину не визнав: він заявив, що у 2023 році оновив дані в ТЦК, а також звертався до них з проханням замінити проходження військової служби на альтернативну. Чоловік пояснив, що у 2010 році прийняв хрещення у Свідки Єгови, із 2013 року є священослужителем церкви, займається волонтерством та допомагає переселенцям. Тож, за словами чоловіка, його вірування не дозволяють йому носити військову форму, складати присягу, брати до рук зброю та вбивати.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації в умовах воєнного стану та призначив йому покарання строком на 3 роки позбавлення волі. Проте на підставі ст. 75 ККУ суд змінив вирок на 1 рік іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який мав страх перед службою в ЗСУ.



1
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду ухилення від мобілізації релігія
Коментарі: 1

1 556
evil:
Сьогодні, 20:12

Я теж віручий. Церква Свідків Потужного Цюцюркограя.

Ми віруємо у його потужність. Його пятьох-шістьох дефективних менеджерів. І кожного дня читаємо голосно його псалми від рояля:

1. Я нікому нічєго нє должен

2  Какая разніца.

3. Нас чекають травневі шашличкі

4. Літаки летять будєм всєх бамбіть

5. Нужно просто пєрєстать стрєлять

6. Байден перестань розкачувать лодку ніхто на нас не нападе.

7. Операції Вагнергейту не було.

8. Пікалов і Кошовий - потужні волонтери

9. Єрмак зі мною прийшов. Зі мною і піде.

10. Не було ніякого Оману

11. Ва всьом віноват Порошенко 


2 1

