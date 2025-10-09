ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині чоловік ухилився від мобілізації, бо мав страх перед службою в ЗСУ

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 271

 

Чоловік свою вину у скоєному не визнав та не погодився із результатами військово-лікарської комісії

На Полтавщині судили чоловіка, який не з’явився за повісткою для проходження військової служби. Про це стало відомо із вироку Карлівського районного суду від 3 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений у вересні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним для проходження військової служби. Наступного дня обвинувачений отримав повістку із зазначенням дати та часу, коли йому необхідно з’явитися до військової частини. Проте чоловік проігнорував це та без поважної причини не з’явився для відправки на службу.

Його дії кваліфікували як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України).

На суді обвинувачений свою провину у скоєному не визнав. Він звявив, що із рішенням ВЛК не згоден і вважає, що за станом здоров'я не підлягає мобілізації. Проте вже під час судових дебатів він свою вину таки визнав і сказав, що не зробив цього раніше через страх служби у ЗСУ.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у виляді ув'язнення на 3 роки.

Нагадаємо, нещодавно писали про те, як на Полтавщині чоловіка двічі судили за ухилення від мобілізації.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду мобілізація ухилення від мобілізації
