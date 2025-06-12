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Завтра Кременчук попрощається із померлим військовослужбовцем Олегом Костровим

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 256

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника

У п’ятницю, 13 червня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військовослужбовця Олега Кострова. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцького ліцею № 4, відданий захисник Батьківщини — помер 7 червня 2025 року.

Прощання та поховання із Олегом Костровим відбудеться завтра, 13 червня:

  • 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
  • 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання
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