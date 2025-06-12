Завтра Кременчук попрощається із померлим військовослужбовцем Олегом Костровим

У п’ятницю, 13 червня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військовослужбовця Олега Кострова. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцького ліцею № 4, відданий захисник Батьківщини — помер 7 червня 2025 року.
Прощання та поховання із Олегом Костровим відбудеться завтра, 13 червня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника.
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