Як не завдати шкоди природі, відпочиваючи на пляжі? Держекоінспекція нагадала про правила поведінки та штрафи

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 73

Якщо під час відпочинку ви помітили стихійні сміттєзвалища, випалювання сухої рослинності си підозрілий скид у водойму – повідомте про це Держекоінспекцію

Влітку українці люблять відпочити біля освіжаючих водойм. І саме в цей період річки та тварини, що мешкають на їх берегах, зазнають найбільшого екологічного навантаження. Адже порушення правил поведінки біля водойми під час відпочинку, може мати серйозні екологічні наслідки для її флори та фауни. Часто шкода наноситься неусвідомлено — саме тому у Державній екологічній інспекції вирішили нагадати базові правила відпочинку біля водойм та норми відповідального поводження біля річок та озер.

Не залишайте сміття біля водойми після відпочинку

Навіть органічні відходи (шкірки бананів, недоїдки, серветки) шкодять річковій екосистемі. Пластик розкладається десятиліттями та може потрапити у воду, завдаючи шкоди тваринам.

За засмічення лісових ділянок передбачена адміністративна відповідальність за ст. 73 КУпАП:

громадяни: штраф від 51 до 119 грн ;

; посадові особи: від 170 до 340 грн.

Не розпалюйте вогонь у прибережній смузі

У прибережних зонах часто трапляється суха трава. Розведення багаття в таких місцях — ризик виникнення пожеж, які можуть знищити рослинність, тварин і навіть житлові будинки.

Штраф за самовільне випалювання рослинності — від 3060 до 6120 грн (ст. 77-1 КУпАП).

Не знищуйте прибережну рослинність, відносьтесь до неї з обережністю

Очерет, рогіз, латаття — це природні фільтри, які очищують воду, запобігають ерозії берегів, а також є домівкою для жаб, риби й птахів.

За знищення видів, занесених до Червоної книги України, передбачена адміністративна відповідальність (ст. 90 КУпАП) — штраф від 340 до 510 грн із конфіскацією незаконно добутого.

Утримайтесь від гучної музики та галасу

Річка — зона тиші. Гучні звуки — це шумове забруднення, яке шкодить тваринам не менше, ніж сміття. Вони відлякують диких птахів, заважають розмноженню, викликають стрес у фауни.

Не порушуйте заборони на вилов риби та раків

Пам’ятайте, пори те що дія нерестової заборони на вилов водних біоресурсів у річках та їх кореневих водах, водосховищах завершилась, вона продовжує діяти у придаткових водах річок. Строки заборони добування (вилову) водних біоресурсів в них — 30 червня, що визначено Правилами любительського рибальства.

У Держекоінспекції закликають, зробити фото, якщо під час відпочинку ви помітили:

стихійні сміттєзвалища,

випалювання сухої рослинності,

незаконні знаряддя лову,

підозрілий скид у водойму

Повідомити про виявлене порушення Державну екологічну інспекцію України можна через «ЕкоЗагрозу». Фото- та відеофіксація, а також точні координати полегшать роботу екоінспекторів.

Нагадаємо, що підготовка пляжів до Купального сезону розпочалася у Кременчуці 5 травня. А станом на 6 червня Центр громадського здоровʼя визнав придатними для купання кременчуцькі пляжі й на Дніпрі, і на Кагамлику.