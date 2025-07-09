У Кременчуці в повітрі перевищений рівень формальдегіду та діоксиду азоту

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З 30 червня по 5 липня у Кременчуці фіксували перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) окремих шкідливих речовин у повітрі. Про це 8 липня повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Аналіз проводили на трьох стаціонарних постах — на Молодіжному, в районі вулиці Івана Приходька та поблизу «Кредмашу».

За результатами спостережень:

формальдегід перевищував допустимі показники протягом усього тижня ;

перевищував допустимі показники ; діоксид азоту — 4 і 5 липня.

На графіку видно, що в окремі дні рівень формальдегіду перевищував норму у 5 разів.

Нагадуємо, що тривале вдихання цих речовин може негативно впливати на дихальну систему, особливо у дітей, літніх людей та тих, хто має хронічні захворювання.