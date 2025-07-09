На Полтавщині — спека до +37°С і надзвичайна пожежна небезпека

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Сьогодні, 9 липня, у Полтавській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер — південно-східний, 7–12 м/с. Температура по області сягне +32…+37°С, у Кременчуці — +34…+36°С. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Також до 10 липня в області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У таких погодних умовах будь-яке джерело вогню (сірник, недопалок чи багаття) може спричинити масштабну пожежу в екосистемах.

Рятувальники просять громадян бути обережними з вогнем на природі та не спалювати суху траву.

Напередодні в Книшівці через загоряння трави вогонь перекинувся на житлові будинки, а під Полтавою вигоріло 130 га пшениці.