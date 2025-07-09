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Надзвичайні новини

Сім років за дезертирство на БТРі: суд покарав військового з Полтавщини

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 504

 Військовий викрав бронетранспортер і рушив додому, але був затриманий у лісосмузі

Сумський районний суд засудив до 7 років позбавлення волі військовослужбовця, який самовільно залишив частину й викрав бронетранспортер. Про це повідомила пресслужба ДБР.

У січні 2025 року водій спецтехніки однієї з частин під приводом заправки виїхав з території частини на БТРі, маючи при собі автомат. Чоловік рушив додому на Полтавщину, подолавши кількасот кілометрів дорогами загального користування. Зрештою залишив техніку біля села та пішов відпочивати до лісосмуги.

Його затримали працівники ДБР спільно з військовою службою правопорядку та СБУ. БТР і зброю повернули до військової частини.

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст.408 (дезертирство) та ч.4 ст.410 (викрадення військової техніки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирок — 7 років ув’язнення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дезертирство СЗЧ бронеавтомобіль
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