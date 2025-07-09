У Книшівці масштабна пожежа знищила будинок і 4 господарчі споруди

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Вогонь перекинувся з дому на сухостій, а потім — на сусідні подвір’я

8 липня об 11.55 рятувальники отримали повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Новоселівка у селі Книшівка. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Пожежа швидко охопила не лише будівлю, де сталося займання, а й розташовану поруч суху рослинність. Через сильний вітер вогонь стрімко поширився відкритою територією та перекинувся на сусідні приватні домоволодіння.

До гасіння залучили 11 одиниць техніки та 36 осіб особового складу. Працювали рятувальники ДСНС, добровільна пожежна охорона ТОВ «Біланівський ГЗК», техніка агрофірми «Добробут» та лісники.

Унаслідок пожежі вигоріли 2,9 гектара сухостою, один житловий будинок, чотири господарчі споруди, пошкоджений гараж. Водночас вдалося врятувати два інші житлові будинки й одну гаражну будівлю. Травмованих і загиблих немає.

Причини займання встановлюються.