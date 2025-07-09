У Кременчуці горів будинок на Виноградній

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 86

8 липня у Кременчуці на вулиці Виноградній сталася пожежа в приватному житловому будинку. Про займання близько 20.00 повідомили на лінію 101. Про це інформує пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

На місце прибули підрозділи 15-ї та 16-ї пожежно-рятувальних частин. Їм вдалося локалізувати вогонь і не допустити поширення пожежі.

Полум’я знищило вікна, двері, покрівлю з шиферу, а також пошкодило перекриття будинку, меблі та домашні речі. Постраждалих немає.

Причини пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що напередодні в одному з багатоквартирних будинків на проспекті Лесі Українки в Кременчуці загорілося сміття у підвалі.