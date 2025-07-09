Натуральні засоби від печії: що допоможе без ліків

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 135

Печія — це пекучий біль за грудниною, що часто з’являється після їжі або під час сну. Замість аптечних засобів спробуйте натуральні методи — вони можуть полегшити стан без шкоди для організму.

Ось кілька ефективних засобів:

Настій м’яти. Заваріть 1 ст. ложку сушеного листя в склянці окропу. Настоюйте 15 хвилин. Пийте по ½ склянки 2–3 рази на день після їжі.

Заваріть 1 ст. ложку сушеного листя в склянці окропу. Настоюйте 15 хвилин. Пийте по ½ склянки 2–3 рази на день після їжі. Сік алое вера. Витисніть сік зі свіжих листків. Приймайте по 1 ст. ложці за 20 хвилин до їжі двічі на день.

Витисніть сік зі свіжих листків. Приймайте по 1 ст. ложці за 20 хвилин до їжі двічі на день. Імбирний напій. Залийте нарізаний корінь імбиру склянкою окропу, настоюйте 10 хвилин. Пийте по ½ склянки перед їжею.

Залийте нарізаний корінь імбиру склянкою окропу, настоюйте 10 хвилин. Пийте по ½ склянки перед їжею. Картопляний сік. Натерту сиру картоплю відтисніть. Вживайте по ¼ склянки перед їжею 2–3 рази на день.

Натерту сиру картоплю відтисніть. Вживайте по ¼ склянки перед їжею 2–3 рази на день. Настій ромашки. 1 ст. ложка квітів ромашки на 200 мл окропу. Настояти 10–15 хвилин. Пити після їжі.

1 ст. ложка квітів ромашки на 200 мл окропу. Настояти 10–15 хвилин. Пити після їжі. Мигдаль. 3–4 сирих ядра розжовуйте після їжі.

3–4 сирих ядра розжовуйте після їжі. Вівсяний кисіль. Зваріть рідкий кисіль з вівсянки. Вживайте натще по ½ склянки.

Обережно з содою! ½ ч. ложки на склянку теплої води — не частіше 1–2 разів на тиждень.

Натуральні засоби можуть допомогти, але якщо печія не минає, обов’язково зверніться до лікаря.