Натуральні засоби від печії: що допоможе без ліків

Сім простих рецептів для полегшення симптомів вдома
Печія — це пекучий біль за грудниною, що часто з’являється після їжі або під час сну. Замість аптечних засобів спробуйте натуральні методи — вони можуть полегшити стан без шкоди для організму.
Ось кілька ефективних засобів:
- Настій м’яти. Заваріть 1 ст. ложку сушеного листя в склянці окропу. Настоюйте 15 хвилин. Пийте по ½ склянки 2–3 рази на день після їжі.
- Сік алое вера. Витисніть сік зі свіжих листків. Приймайте по 1 ст. ложці за 20 хвилин до їжі двічі на день.
- Імбирний напій. Залийте нарізаний корінь імбиру склянкою окропу, настоюйте 10 хвилин. Пийте по ½ склянки перед їжею.
- Картопляний сік. Натерту сиру картоплю відтисніть. Вживайте по ¼ склянки перед їжею 2–3 рази на день.
- Настій ромашки. 1 ст. ложка квітів ромашки на 200 мл окропу. Настояти 10–15 хвилин. Пити після їжі.
- Мигдаль. 3–4 сирих ядра розжовуйте після їжі.
- Вівсяний кисіль. Зваріть рідкий кисіль з вівсянки. Вживайте натще по ½ склянки.
Обережно з содою! ½ ч. ложки на склянку теплої води — не частіше 1–2 разів на тиждень.
Натуральні засоби можуть допомогти, але якщо печія не минає, обов’язково зверніться до лікаря.
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