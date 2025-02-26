Πетрушка та лимон виводять солі з організму

Потрібно вимити і пропустити через м'ясорубку 250 г кореня петрушки і 250 г лимонів. Додайте в цю суміш 150 г нарізаного листя петрушки і 300 г теплого меду. Ретельно все перемішайте.
Такий засіб слід пити тричі на день по одній чайній ложці.
Ця суміш дуже корисна і за подагри, і за поганого стану судин, і за слабкого імунітету.
Протипоказано вагітним, жінкам-годувальницям, у разі каменів у нирках і сечовому міхурі та патології нирок.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.