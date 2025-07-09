В Україні створили перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслах колісних

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 181

Під час модернізації вагон був повністю переобладнаний з урахуванням вимог безбар’єрності

Завершена модернізація першого експериментального безбар’єрного пасажирського вагона, повністю адаптованого до потреб пасажирів на кріслах колісних. Роботи тривали 3 місяці і виконувалися виключно силами спеціалістів «Укрзалізниці». Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

— Новий вагон є частиною системної політики Уряду щодо впровадження безбар’єрного середовища у сфері транспорту. Скористатися ним можна буде за запитом через сервіс замовлення групових квитків на сайті або в мобільному застосунку «Укрзалізниці», — йдеться у повідомленні.

Під час модернізації вагон був повністю переобладнаний з урахуванням вимог безбар’єрності. У ньому облаштовано чотири збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох пасажирів на кріслах колісних та двох супровідників. У разі, якщо вагон не замовлено для спеціальних перевезень, кожне купе може вміщувати до шести пасажирів, що дозволяє ефективно використовувати простір.

Серед технічних і сервісних рішень, впроваджених у вагоні:

підйомник, розрахований на навантаження до 300 кг,

збільшена ширина дверей і коридорів для вільного пересування на кріслах колісних,

навігація з використанням шрифту Брайля та контрастного маркування,

велика вбиральня, оснащена душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком та дитячим кріслом із ременями,

індикатор зайнятості вбиральні,

індивідуальні розетки з USB і Type-C біля кожного місця,

сидіння з можливістю регулювання кута нахилу спинки,

окреме регулювання освітлення у купе та індивідуально для кожного пасажира,

система відеоспостереження в окремих зонах вагона.

Перед початком модернізації команда «Укрзалізниці» провела низку консультацій з організаціями, які працюють у сфері підтримки людей з інвалідністю. Ці обговорення дозволили краще зрозуміти практичні потреби майбутніх пасажирів та врахувати їх у проєктних рішеннях.

Нагадаємо, у червні ми писали, що «Укрзалізниця» отримала 4 нові вагони виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Ми також повідомляли, що КВБЗ постачатиме «Укрзалізниці» купейні вагони на понад 4 млрд грн.