В Україні створили перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслах колісних

Завершена модернізація першого експериментального безбар’єрного пасажирського вагона, повністю адаптованого до потреб пасажирів на кріслах колісних. Роботи тривали 3 місяці і виконувалися виключно силами спеціалістів «Укрзалізниці». Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
Під час модернізації вагон був повністю переобладнаний з урахуванням вимог безбар’єрності. У ньому облаштовано чотири збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох пасажирів на кріслах колісних та двох супровідників. У разі, якщо вагон не замовлено для спеціальних перевезень, кожне купе може вміщувати до шести пасажирів, що дозволяє ефективно використовувати простір.
Серед технічних і сервісних рішень, впроваджених у вагоні:
Перед початком модернізації команда «Укрзалізниці» провела низку консультацій з організаціями, які працюють у сфері підтримки людей з інвалідністю. Ці обговорення дозволили краще зрозуміти практичні потреби майбутніх пасажирів та врахувати їх у проєктних рішеннях.
Нагадаємо, у червні ми писали, що «Укрзалізниця» отримала 4 нові вагони виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.
Ми також повідомляли, що КВБЗ постачатиме «Укрзалізниці» купейні вагони на понад 4 млрд грн.
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