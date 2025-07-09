Майже дві сотні підприємців Полтавщини отримали фінансування від держави на відкриття власної справи

З початку року держава інвестувала у це понад 41 млн грн — підприємцями буде створено 300 нових робочих місць
Жителі Полтавщини активно долучаються до державних програм грантової підтримки. З початку року в області 196 підприємців отримали фінансування в межах урядової ініціативи «єРобота» за напрямом «Власна справа». 15 з них — молодь віком до 25 років. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Серед найпопулярніших видів підприємницької діяльності, що отримали грантову підтримку від держави — виробництво крафтової продукції (їжа, одяг, аксесуари, декор для дому), відкриття закладів громадського харчування, beauty-просторів та реабілітаційних просторів для військових. Заявку на отримання гранту можна подати на порталі «Дія».
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