Майже дві сотні підприємців Полтавщини отримали фінансування від держави на відкриття власної справи

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 138

З початку року держава інвестувала у це понад 41 млн грн — підприємцями буде створено 300 нових робочих місць

Жителі Полтавщини активно долучаються до державних програм грантової підтримки. З початку року в області 196 підприємців отримали фінансування в межах урядової ініціативи «єРобота» за напрямом «Власна справа». 15 з них — молодь віком до 25 років. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

— На старт або розвиток їхнього бізнесу держава інвестувала понад 41,3 млн грн. Завдяки цьому в регіоні буде створено 300 нових робочих місць, — написав він.

Серед найпопулярніших видів підприємницької діяльності, що отримали грантову підтримку від держави — виробництво крафтової продукції (їжа, одяг, аксесуари, декор для дому), відкриття закладів громадського харчування, beauty-просторів та реабілітаційних просторів для військових. Заявку на отримання гранту можна подати на порталі «Дія».

— Попри війну жителі області реалізують власний потенціал і створюють нові робочі місця. Сприяють зміцненню економіки Полтавщини, — зауважив Володимир Когут.