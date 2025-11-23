Олена Шуляк
Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Кріп допоможе побороти делікатну хворобу

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 507

Перед використанням - консультація лікаря обов'язкова

В холодну пору року багато людей страждають на цистит. Для його лікування крім таблеток можна використовувати кропове насіння. Цей народний метод дуже дієвий, стверджують читачі газети "Для дому і сім'ї". 

Для цього потрібно взяти 2 ст.л. насіння кропу, залити його окропом (1 л) і дати настоятися протягом 30 хвилин (найкраще в термосі).

Отриманий настій потрібно випити за день, пити його слід у теплому вигляді. Настій потрібно приймати по 0,5 склянки протягом дня, бажано на порожній шлунок. Останні півсклянки слід випити перед сном.

Кріпну воду з застереженням треба використовувати тим, хто страждає зниженим артеріальним тиском (гіпотонія). Також вона протипоказана вагітним, оскільки може посилювати скорочення гладкої мускулатури.

Кріпна вода є загальновживаним напоєм, але перед її вживанням, особливо під час лікування циститу, рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Автор: Мирослава Українська
Теги: поради по здоров'ю народні рецепти
