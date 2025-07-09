У Кременчуці та Глобинській громаді вигоріло 1,5 га сухостою

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 0

Рятувальники загасили дві пожежі на відкритих територіях

Упродовж минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі сухої рослинності. Про це 9 липня повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Перше займання сталося о 8.53 на вулиці Ярмарковій у Кременчуці. Друге — о 16.43 у селі Черевані, що входить до складу Глобинської громади. Вогонь знищив суху траву на площі 1,5 гектара.

До гасіння залучалися підрозділи ДСНС, а також місцева пожежна охорона Глобинської ТГ. Причини виникнення пожеж з'ясовують фахівці.

Нагадаємо, що через спеку на Полтавщині надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через це існує висока ймовірність виникнення й поширення пожеж в екосистемах.