Новий антирекорд: уночі російська армія атакувала Україну 13 ракетами та 728 ударними дронами

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 1

У ніч на 9 липня (із 22.00 8 липня) російські війська атакували Україну 741 засобом повітряного нападу. З них:

728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово (РФ);

7 крилатими ракетами Х-101/«Іскандер-К» із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. (РФ);

6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл. (РФ).

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Основний напрямок удару — Волинь, місто Луцьк. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника: 303 — збиті вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені. З них:

296 Shahed та безпілотників інших типів збиті вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

7 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К — збиті.

Зафіксоване влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих — на 14 локаціях.

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Нагадаємо, 6 липня російські дрони влучили в ТЦК у Кременчуці. Окрім приміщення ТЦК, внаслідок атаки зазнали пошкоджень понад десяток будинків, двоє людей дістали травми. За повідомленням речника обласного ТЦК Романа Істоміна, в момент дронової атаки у приміщенні Кременчуцького РТЦК не було жодної людини. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.

У ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств.

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів — понад 40. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми. Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали.

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У ніч на 15 червня у Кременчуці також було чутно вибухи: під комбінований удар російських ракет та БпЛА потрапила енергетика та сільськогосподарська інфраструктура. Пошкоджень зазнали також приватний житловий будинок, автомобіль та лінія електропередач.

У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.