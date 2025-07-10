У Великорублівській громаді лісова пожежа залишила без світла понад 150 будинків (уточнено)

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 135

9 липня у Великорублівській громаді виникла лісова пожежа. Про це 10 липня повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Унаслідок займання без світла залишились понад 150 побутових і 5 юридичних споживачів. Причини пожежі поки що встановлюють.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що до 10 липня в області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У таких погодних умовах будь-яке джерело вогню (сірник, недопалок чи багаття) може спричинити масштабну пожежу в екосистемах.

Рятувальники просять громадян бути обережними з вогнем на природі та не спалювати суху траву.

Напередодні в Книшівці через загоряння трави вогонь перекинувся на житлові будинки, а під Полтавою вигоріло 130 га пшениці.