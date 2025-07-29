У Кременчуці розпочали ремонт дитячої лікарні: що планують зробити і коли завершать

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 246

У дитячій лікарні у Кременчуці розпочалися ремонтні роботи: встановлюють пандус та оновлюють вхід до приміщення. Про це сьогодні, 29 липня, розповіла очільниця лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова.

За її словами, старий пандус не відповідав нормам ДБН, тож зараз його вирішили замінити. А за цим «потягнулися» й інші ремонтні роботи.

— Ми не могли зробити один тільки пандус, необхідно було реконструювати і сам вхід у дитячу поліклініку. Він старий, поліклініка будувалась вже давно, плитка вибилася, тож необхідно було зробити ще ремонт цього входу.

Роботи планують завершити до кінця цього року, орієнтовна вартість — півтора мільйона гривень, додає Корлякова. І зазначає: точну суму назвати зараз важко, бо завжди може виникнути щось неочікуване. Так, тут їм у процесі довелося міняти люки та реставрувати колони.

Така сама ситуація і з консультативно-діагностичним центром на Молодіжному: там теж замінюють пандус.

— Скажу чесно, я не могла зі спокійним серцем ходити тими сходами, які взимку слизькі. Там немає спеціальних поручнів, пандус також не відповідає ніяким нормам. Це був не пандус, це був просто трамплін для лижників, — каже Оксана Корлякова.

Там вже встановлюють зручний пандус із відповідним кутом нахилу, а також замінюють на сходах покриття, яке буде зручним та безпечним і взимку. Ці ремонтні роботи планують завершити до початку осені.

Нагадаємо, у дитячій лікарні також планують зробити капітальний ремонт покрівлі. Орієнтовна вартість робіт — 2,4 мільйона гривень.







