Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці розпочали ремонт дитячої лікарні: що планують зробити і коли завершать

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 246

 

Ремонтують також і консультативно-діагностичний центр на Молодіжному

У дитячій лікарні у Кременчуці розпочалися ремонтні роботи: встановлюють пандус та оновлюють вхід до приміщення. Про це сьогодні, 29 липня, розповіла очільниця лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова.

За її словами, старий пандус не відповідав нормам ДБН, тож зараз його вирішили замінити. А за цим «потягнулися» й інші ремонтні роботи.

— Ми не могли зробити один тільки пандус, необхідно було реконструювати і сам вхід у дитячу поліклініку. Він старий, поліклініка будувалась вже давно, плитка вибилася, тож необхідно було зробити ще ремонт цього входу.

Роботи планують завершити до кінця цього року, орієнтовна вартість — півтора мільйона гривень, додає Корлякова. І зазначає: точну суму назвати зараз важко, бо завжди може виникнути щось неочікуване. Так, тут їм у процесі довелося міняти люки та реставрувати колони.

Така сама ситуація і з консультативно-діагностичним центром на Молодіжному: там теж замінюють пандус.

— Скажу чесно, я не могла зі спокійним серцем ходити тими сходами, які взимку слизькі. Там немає спеціальних поручнів, пандус також не відповідає ніяким нормам. Це був не пандус, це був просто трамплін для лижників, — каже Оксана Корлякова.

Там вже встановлюють зручний пандус із відповідним кутом нахилу, а також замінюють на сходах покриття, яке буде зручним та безпечним і взимку. Ці ремонтні роботи планують завершити до початку осені.

Нагадаємо, у дитячій лікарні також планують зробити капітальний ремонт покрівлі. Орієнтовна вартість робіт — 2,4 мільйона гривень.



0
Автор: Яна Гудзь
Теги: лікарня Кременчуцька дитяча лікарня ремонт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх