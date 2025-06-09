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У дитячій лікарні в Кременчуці планують зробити капітальний ремонт: скільки можуть витратити

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 101

Ремонт мають зробити до 31 серпня

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» замовляє капітальний ремонт покрівлі педіатричного центру — дитячої лікарні. Очікувана вартість закупівлі — 2,4 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Нині триває процес подачі документації. Ремонт мають зробити до 31 серпня. 

Додамо, що у травні 2023 року дитяча лікарня, до реорганізації, отримала понад 200 тисяч гривень на завершення ремонту покрівлі, який частково зробили у 2022 році. Фінансування підтримали депутати Кременчуцької міської ради на одній з сесій. 

Як йшлося у пояснювальній записці до проєкту рішення, покрівля будівлі головного корпусу, збудованого у 1979 році, знаходилась в аварійному стані. За період експлуатації теплоізоляція, яка була зроблена на покрівлі ущільнилася, перестала виконувати свою функцію.

Зливи з покрівлі виведені на зовні стін й при випаданні опадів (дощу, снігу) призводило до затікання стін у приміщеннях відділень та утворення плісняви.

Як результат, в реанімаційному відділенні та діагностичному блоці зливи з покрівлі в зимовий період не працюють: при витіканні назовні будівлі, зливи замерзали, а сніг залишався на покрівлі. Все покриття руберойдом відстало від цементної стяжки й руберойд повністю здувся на всій площі покрівлі відділень. Стеля у палатах вищевказаних відділень була покрита жовтими плямами від протікання води.

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Автор: Телеграф
Теги: лікарня Кременчуцька покрівля дитяча лікарня
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