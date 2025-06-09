Параатлет з Кременчука переміг на турнірі з легкої атлетики у Франції

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Загалом участь у змаганнях взяли понад 400 спортсменів з 60 країн світу

Параатлет родом з Кременчука Володимир Пономаренко переміг у штовханні ядра (об’єднані класи F11/F12) на міжнародному турнірі Гран-прі з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушенням зору. Змагання проходили у Парижі. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 8 червня.

Загалом участь у змаганнях взяли понад 400 спортсменів з 60 країн світу. Від команди України виступили спортсмени з інвалідністю, які завоювали 1 золоту, 1 срібну, 1 бронзову нагороди.

Додамо, що Володимир Пономаренко — срібний призер XVII літніх Паралімпійських ігор 2024 року з пара легкої атлетики.